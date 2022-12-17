Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Profesyonel Aşçılık Eğitimi Sertifika Töreni”nde, yöresel ve dünya mutfağı alanlarında aşçılık eğitimi alan katılımcılar, ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile bir araya geldi. İstanbul Gelişim Üniversitesi ve MYK Gastro Arena iş birliğinde düzenlenen etkinlikte sertifikalarını ünlü şeften alan katılımcılar, aynı zamanda tören öncesi düzenlenen “Gastro Talks 6 Esnaf Lokantacılığı” söyleşisinde Yalçınkaya’nın tecrübelerini dinleme fırsatı buldu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Profesyonel Aşçılık Eğitimi Sertifika Töreni”nde, yöresel ve dünya mutfağı alanlarında aşçılık eğitimi alan katılımcılar, ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile bir araya geldi. İstanbul Gelişim Üniversitesi ve MYK Gastro Arena iş birliğinde düzenlenen etkinlikte sertifikalarını ünlü şeften alan katılımcılar, aynı zamanda tören öncesi düzenlenen “Gastro Talks 6 Esnaf Lokantacılığı” söyleşisinde Yalçınkaya’nın tecrübelerini dinleme fırsatı buldu.

Gastronomi alanında kaliteli personel yetiştirmek için aşçılık eğitimi veren MYK Gastro Arena ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin iş birliğinde düzenlenen eğitim programı sonrasında mezun olan 50 katılımcı, üniversitede düzenlenen tören ile sertifikalarını aldı. “Şef töreni” olarak da nitelendirilen sertifika programında, ustalar geleceğin şeflerine el verdi. Tören öncesi “Gastro Talks 6 Esnaf Lokantacılığı” söyleşisinde öğrencilerle bir araya gelen ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya, İGÜ Gastronomi Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Serdar Egeli ile birlikte esnaf lokantacılığı ile ilgili söyleşi yaptı.

Eğitim programı ile ilgili bilgi paylaşan Şef Mehmet Yalçınkaya, “Gastronomi sektöründe kaliteli eleman konusunda çok sıkıntıdayız. Bu amaçla 3 yıl önce bir aşçılık okulu kurduk. Bu okulu destekleyecek akademik bir taraf gerekiyordu. Bunu da İstanbul Gelişim Üniversitesi ile başardık. Ülkemizde gastronomi alanında en büyük problemlerden bir tanesi eleman eksiğidir. Dolayısıyla sektöre bir an önce kaliteli ve yetişmiş eleman getirmezsek çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda, biz de MYK olarak bugün üst seviye eğitim almış 50 katılımcımızı mezun ettik. İstanbul Gelişim Üniversitesi ile birlikte bir sertifika töreni düzenledik. Dördüncü dönem mezunlarımızı veriyoruz. Bunun için de heyecanlıyız” dedi.

“Gastronomide kaliteli ve güzel bir eğitim şart”

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Yalçınkaya, “Mesleğe gönül veren gençlerimize her zaman önerdiğimiz şey; önce kaliteli ve güzel bir eğitim. Güzel bir kariyer planlaması yapsınlar. İyi yerlerde staj yapmaları önemli. Gastronomide farklı alanlarda çalışmak, meslekte tecrübe edinmeleri açısından çok kıymetli. Bu bakımdan yılda bir yeni iş yerlerinde çalışarak, yeni şeyler öğrenerek kendilerini mesleğe hazırlasınlar. Kesinlikle iyi derecede yabancı dil bilmeleri gerekiyor. Güzel bir kariyer planlamasıyla meslekte hızlıca ilerleyebilirler” diye konuştu.

“Katılımcılar mükemmel bir eğitim aldı”

MYK ile yapmış oldukları sertifika programının çok önemli olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Böyle bir ekiple beraber çalışmak, katılımcıların eğitimlerini sertifikalandırmak ve kaliteli insanlar yetiştirmek bizim için çok önemli. Özellikle üniversite olarak bu konuda bir vefa borcu hissediyoruz. Kaliteli bir eğitim ile kaliteli nesillerin yetişmesini arzu ediyoruz. Bundan sonra da MYK ile birlikte nice başarılar getirecek, nice kaliteli insanlar ve aşçılar yetiştirecek topluluklar diliyoruz. Katılımcılara, hocalarımız ve MYK’nın hocaları birlikte mükemmel bir yöresel, genel ve dünya mutfağı eğitimi verildi. Eğitim sonucu olarak da bir sertifika töreni düzenledik. Onlar için güzel bir başarı olmuş oldu. Başlarında Mehmet Şef’in olması onların daha aktif ve başarılı olmasını sağladı.”