Bodrum Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez bir belediyenin uygulamaya aldığı Katılımcı Bütçe Çalışmaları çerçevesinde toplantılar sürüyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla 2021 yılında başlattığı çalışmalar çerçevesinde düzenlenen Katılımcı Bütçe Görüşmelerinin bu yıl ki ilk toplantısı, Bodrum Ticaret Odası’nda yapıldı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda turizm sezonuyla birlikte yılların getirmiş olduğu olumsuzluklar da konuşulurken turizme yönelik yatırım ve çalışmaların artırılarak belediye öncülüğünde oda ve STK’ların bu yatırım ve projelere odaklanması gerektiği fikrinde ortak karar alındı.

2024 yılı bütçe çalışmalarına ilişkin katılımcı bütçe görüşmeleri çerçevesinde düzenlenen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, TÜRSAB Bodrum BTK Başkanı Yüksel Aslan, SMMMO Bodrum Şube Başkanı Mehmet Akdoğan, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, BODTO meclis ve komite üyeleri katıldı.

BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan toplantının açılış konuşmasında teşriflerinden dolayı Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere tüm kurum amirlerine teşekkür ederken Bodrum için birlik beraberlik göstererek uzlaşmak gerektiğine dikkat çekti. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ise katılımcı bütçe çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şeffaf bir yönetim anlayışı ile çalışmalara devam ettiklerini, bu çerçevesinde katılımcı bütçe çalışmalarının da önemli olduğunu belirterek, Bodrum’u ortak akılla daha ileriye taşımak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti. Katılımcı bütçe çalışmaları çerçevesinde belediye faaliyetleri, hayata geçirilen, devam eden ve hazırlık aşamasında olan projeleri anlatarak, toplantıya katılanlarla fikir alışverişinde bulundu.

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, katılımcı bütçe çalışmaları, belediye faaliyet ve projelerine yönelik sunum gerçekleştirirken 2024 yılı ve takip eden 2 yılın gelir gider bütçe çalışmaları çerçevesinde toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi: “Başkanımız Ahmet Aras’ın talimatıyla 2022, 2023 ve şimdi de 2024 yılı olmak üzere 3’üncü çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz katılımcı bütçe çalışmaları yapıyoruz. Bütçe bir ilçede, bir beldede, belediyenin çözmek istediği sorunları, toplayacağı gelirleri, yapacağı yatırımları hedefleyen bir planlama, bir vizyon, geleceğe yönelik bir yatırım öngörüsü. Bu anlamda siz, bir yere yatırım yapıyorsanız ya da bir harcama yapacaksanız, bir gelir elde edecekseniz, bundan etkilenecek olan toplumun tüm kesimleriyle bir şekilde iletişime geçmek durumundasınız. Bütçeyi hazırlama sürecinde halka, Odalara, STK’lara, derneklere, siyasi partilere soruyoruz. Bütçeyi hesaplıyoruz, meclisten geçiriyoruz ama bunun devamında da yapmış olduğumuz harcamaların hesabını veriyoruz. Saydamlık, erişilebilirlik, doğruluk, raporlamasına kadar bütün süzgeçlerden sonra yaptığımız tüm harcamaların sonuna kadar hesabını verip arkasında duruyoruz. Katılımcı bütçe çalışmaları toplantılarımız, Kent Konseyi ve yaptığımız planlama çerçevesinde diğer Oda ve STK’larla devam edecek.”

Türkiye’de ilk kez Bodrum Belediyesi’nin uyguladığı belirtilen bu yöntemle; odalar, vakıflar, dernekler, siyasi partiler, mahalle muhtarları ve çeşitli sivil toplum örgütleri ile gerçekleştirilen katılımcı bütçe çalışmaları çerçevesinde toplantılar, Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde yürütülüyor.