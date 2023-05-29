28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Erzurum’daki tablo birinci tur sonuçları ile hemen hemen benzer oldu.

Erzurum’da ikinci turda katılım oranı düştü

Erzurum, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine 2 bin 241 sandıkta, 510 bin 238 seçmen ile girdi. Pazar günü Erzurum’da 423 bin 959 kişi oy kullanırken, bu oyların 416 bin 677’si geçerli sayıldı. Erzurum’da seçime katılım oranı birinci turda % 86,53 iken 28 Mayıs seçimlerinde yüzde 83,09 olarak gerçekleşti.

Erdoğan’a en çok destek veren ilk 10 il içinde

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde % 52,16 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da oyunu ilk tura oranla yaklaşık 5 puan arttırdı ve 306 bin 489 oy aldı. Erzurum bu destekle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en çok oy veren ilk 10 il içinde yer aldı. Buna karşılık rakibi Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’dan 110 bin 188 oy alarak önceki tura göre oyunu % 2 arttırdı. Erzurum’un 20 ilçesi içinde Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’a en çok oy yine Pazaryolu’ndan geldi. Bir önceki turda Karayazı’dan en çok destek alan Kemal Kılıçdaroğlu’na bu kez Karaçoban’dan en çok oy çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018’de yapılan seçimlerde Erzurum’dan % 72,33 oranında oy almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek

Erzurum’da açılan sandıklarda; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a % 73,56 oranından oy çıktı. Birinci turda bu oran % 68,59 idi. Erzurum’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ise % 26,44 oranında oy çıkarken, birinci turda bu oran % 24,56 idi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Erzurum’un ilçelerinden en yüksek destek yine Pazaryolu ilçesinden % 89,90 ile gelirken, Kemal Kılıçdaroğlu’na en çok oy bu kez Karaçoban ilçesinden % 72,22 oranı ile geldi.

16 ilçeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü destek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a Erzurum’un 20 ilçesinin 16’sından yüksek oy oranında destek geldi. Seçimin birinci turunda da benzer sonuçların çıktığı Aşkale’den % 83,89, Aziziye’den % 81,17, Çat’tan %70,40, Horasan’dan % 83,27, İspir’den % 84,75, Köprüköy’den % 82,61, Narman’dan % 83,77, Oltu’dan % 82,13, Olur’dan %81,53, Palandöken’den %72,68, Pasinler’den 83,26, Pazaryolu’ndan % 89,90, Şenkaya’dan 59,47, Tortum’dan % 88,88, Uzundere’den %84,09 ve Yakutiye’den % 77,66 oranında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy çıktı.

Merkez ilçelerdeki oy oranları

Erzurum’un en çok seçmen sayısına sahip olan merkez ilçeleri Palandöken, Yakutiye ve Aziziye’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüksek bir oy desteği geldi. Aziziye ilçesi yüzde 81,17 ile Erdoğan’a en çok desteği veren merkez ilçe oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise; Palandöken’den %27,32, Yakutiye’den % 22,34 ve Aziziye’den %18,83 oy aldı.

Güney ilçelerinde Kılıçdaroğlu ipi göğüsledi

Cumhurbaşkanlığı birinci turunda Erzurum’un güney ilçelerinde yüksek oy oranı ile birinci sırada çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ikinci turda da 4 ilçeden destek geldi. Karaçoban % 72,22, Tekman % 67,97, Karayazı % 69,27 ve Hınıs % 54,92 ile Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdi.

14 Mayıs seçimlerinde ittifakların aldığı oylar

Erzurum’da 14 Mayıs 2023’te yapılan seçimlerde; Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerden Ak Parti % 43.27 ile dört milletvekili, MHP % 16.71 ile bir milletvekili çıkarırken, Yeniden Refah Partisi %4.95 ve BBP %1.74 oyda kalmıştı. Yeşil Sol Parti % 9.89 ile Erzurum’da bir milletvekili çıkarmıştı. Cumhur İttifakı’nın Erzurum’daki oy oranı % 66,89, Millet İttifakı’nın %16,15, Ata İttifakı’nın % 2,64, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın % 9,89 ve Sosyalist Güç Birliği % 0,31 olarak gerçekleşmişti.