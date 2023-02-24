Denizli’de boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmaya gittiği evde kayınvalidesini öldüren damat, mahkemede “Ben mağdurum, 9 çocuğumu 18 aydır görmüyorum” diyerek kendisini savundu.

Denizli’de boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmaya gittiği evde kayınvalidesini öldüren damat, mahkemede “Ben mağdurum, 9 çocuğumu 18 aydır görmüyorum” diyerek kendisini savundu.

05.08.2021 tarihinde Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre; eşi ile yaşadığı ailevi sorunlarından kayınvalidesi Sultan Duran’ı (59) sorumlu tutan Aydın A. (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin Kocabaş Mahallesindeki evine geldi. Kaynanası 59 yaşındaki Sultan Duran ile tartışan katil zanlısı aracının arka koltuğundan av tüfeği çıkararak Duran’a üç el ateş etti. Saçmaların akciğer ve karaciğerine isabet ettiği kadın, kanlar içerisinde yere yığılarak hayatını kaybetti. Bu sırada savrulan saçmalar komşularının torunu olan Ahmet Duran (14)’a isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Olay sırasında 2 yaşında olan kardeşi Atalay Adlım isabet eden saçmalarla yaralandı. Kaçan baba jandarma tarafından yakalandı.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde cinayetin yargılamasına devam edildi. Davanın dördüncü celsesinde mağdur ve müşteki avukatları, çocuklara yönelik saldırıda kasıt olmadığı yönündeki bilirkişi raporuna itiraz etti. Avukatlar sanığın kasıtlı ve tamamen kasıtlı şekilde silahı ateşlediğini savundu. Olay sırasında yaralanan komşu torunu Ahmet Duran’ın annesi Gülizar Duran’a hükümlü olarak bulunduğu İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS ile bağlanıldı. Katil damat mahkemede, “Olay yerine tasarlayarak gelmedim. Etki altında kaldım. Çocuklarımı ve eşimi almaya gelmiştim. Ben mağdurum, 9 çocuğumu 18 aydır görmüyorum” sözleriyle kendini savundu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, çiftin çocuklarının bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.