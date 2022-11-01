İstanbul’da bacanağını kalbinden bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı aradan geçen 3 aya rağmen bulunamadı.

İstanbul’da bacanağını kalbinden bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı aradan geçen 3 aya rağmen bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 3 ay önce İstanbul Arnavutköy’de meydana gelen olayda iki çocuk babası Esat Demir, bacanağı Ruşen Ç. tarafından sokakta kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Çocukların sokakta başlattığı kavgaya anne ve babalarının da karışması sonucu yaşanan olayda Demir olay yerinde ölürken Ruşen Ç. ise kayıplara karıştı. Aradan geçen 3 aya rağmen cinayet zanlısı yakalanamadı.

Esat Demir’in Sivas’ta yaşayan babası Mustafa Demir, göz yaşları içerisinde yaşadıklarını anlatarak oğlunun katilinin bulunması için yetkililerden yardım istedi. Demir yaptığı açıklamada, “Oğlumun iki çocuğu yetim kaldı. Çocukları ve biz çok mağduruz. Aradan üç ay geçti. Katili halen bulunamadı. Yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz. Görenlerin duyanların ihbarda bulunmasını istiyoruz” dedi.