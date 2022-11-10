Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehrin çöp sorununa kesin çözüm olarak hayata geçirilmesini sağladığı Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinden çöp yerine çiçek ve çilek kokusu yayılıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehrin çöp sorununa kesin çözüm olarak hayata geçirilmesini sağladığı Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinden çöp yerine çiçek ve çilek kokusu yayılıyor.

Düzce’de yıllardır vahşi çöp depolanmasının önüne geçmesinin yanı sıra elde edilen enerji ile ülke ekonomisine katkı sağlayan bir tesis haline gelen Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin girdisi de çıktısı da ayrı değerlendiriliyor.

Günlük 300 ton evsel atıktan yapılan organik ayrıştırma neticesinde günlük 1.8 megawatt/saat elektrik üreterek ana şebekeye aktaran ve bu sayede atıkların geri dönüşümünden enerji elde edilerek depolanabilir atık miktarının azaltılmasına da katkı sağlayan katı atık tesisi, çıktısından üretilen gübre ile oluşturulan seradan da meyvelerini almaya başladı.

Atık ısıdan ve fermantasyon çıktısı atıklardan üretilen gübreler kullanılarak 500 metrekarelik alan üzerinde kurulan serada çilek üretimine geçen Düzce Belediyesi, kısa süre içerisinde emeklerin karşılığını aldı.

Çilekler çiçek açtı

Başkan Özlü, sulu tarım tekniği ile ısıtmasının tesiste bulunan elektrik motorlarından elde edilen ceket ısısı ile temin edildiği serada yetiştirilmeye başlanan çileklerin çiçek açtığını söyleyerek, “Oluşturduğumuz seramızda ilk etapta 6 bine yakın çilek fidesi dikerek, tesisten elde edilen gübre ile çalışmalarımıza başladık. Bugün ektiğimizi fidelerin karşılığını alıyor olmak mutluluk verici. Bu çilekleri tesisimizi ziyarete gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. Bu tesis ile çöpün katma değerini hem enerji tarafından, hem geri dönüştürülebilir atık tarafından hem de kurduğumuz sera ile göstererek doğru şekilde işlenmiş bir atık vizyonunu ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.

Çiçek ve çöp kokusu ile özdeşleşecek

Tesisin çevresinde yaklaşık 50 bin metrekarelik alan içerisinde lavanta, kekik, fesleğen dikimi gerçekleştirdiklerini ve peyzaj çalışması uyguladıklarını da ifade eden Başkan Özlü, katı atık tesisinin artık çöpten ziyade çiçek ve çilek kokusu ile özdeşleşeceğini sözlerine ekledi.