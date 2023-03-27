DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin 2023 yılı verilerini kamuoyu ile paylaştı. Başkan Özlü, yaptığı açıklamada, Düzce’nin en büyük problemlerinin başında gelen çöp soruna çözüm olan tesiste ilk 3 aylık periyotta 22 bin 695 ton atık bertaraf edildiğini, toplamda ise 5 bin 323 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak elektrik üretildiğini söyledi.

2021 yılında faaliyetlerine başlayan ve çöplerin vahşi depolanmasını ortadan kaldırmasının yanı sıra elde edilen atıklardan enerji ve gübre olarak geri dönüşüm sağlayan katma değer halinde geri dönmesine öncülük eden Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi, 2023 yılının ilk 3 ayını da görevini yerine getirdi.

Tesisin faaliyete geçirilmesi, son teknoloji ile donatılması ve çatısının güneş enerji panelleriyle takviye edilerek kendi elektriğini üretmesini de öncülük eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tesisin 2023 yılı ilk 3 aylık dönemine ait istatistikleri paylaştı. İlk 3 aylık dönemde de kuruluş amacı doğrultusunda çalışmasını sürdüren tesiste 22 bin 695 ton atıktan 1 milyon 896 bin 566 metreküp biyogaz, 3 bin 336,67 megaWatt ise elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Tesis, hava kirliliği ile mücadele de önemli rol alıyor

Enerji üretimiyle Düzce’ye önemli bir katma değer sağlamasının yanı sıra içerisinde kurulan sera ile çilek yetiştirilmesini sağlayan, CO2 salınımını engelleyerek hava kirliliği ile mücadele de veren tesisin çok fonksiyonlu şekilde şehre hizmet ettiğini söyleyen Başkan Özlü, “2021 yılında faaliyetlerine başlayan tesisimizle gerek hem vahşi depolamanın önüne geçtik gerekse de ilimize ve ülkemize katma değer kattık. Tesise giren 22 bin tondan fazla atıktan 5 bin 323 hanemizin 3 aylık elektrik ihtiyacını karşılayacak elektriğin üretilmesini sağladık. Tesis, Düzce Belediyesi olarak hava kirliliği ile mücadele çalışmalarımıza destek olarak 1 milyon 477 bin kilogram CO2 salınımını engellerken, bin 55 aracın trafikten çekilmesine eş değer karbon yayılımını ve 475 bin 238,57 kilogram kömür tüketimini de engellemiştir. Bu veriler yaptığımız işin ne denli doğru olduğunun en belirgin örneğidir” dedi.