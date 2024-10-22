DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi katık atık ayrıştırma, işleme ve enerji üretim tesisinde ikinti etap düzenli depolama sahasının oluşturulması için çalışmalar başlatıldı.

Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan Katı Atık ayrıştırma, işleme ve enerji üretim tesisinde çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. İller bankası Katı Atık Daire başkanlığı heyetinin Düzce’ye gelerek incelemelerde bulunduğu tesiste proje hazırlıkları çerçevesinde saha incelemeleri yapıldı. İkinci etap düzenli depolama sahası için çalışmalar yapılırken, sahanın genişleyerek daha fazla alanda düzenli katı atık toplanması planlanıyor.