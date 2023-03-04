Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından yardımlarına devam eden Katar’ın yurda gönderdiği yaşam konteynerlerini taşıyan gemi İskenderun’da limana demirledi.

Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından yardımlarına devam eden Katar’ın yurda gönderdiği yaşam konteynerlerini taşıyan gemi İskenderun’da limana demirledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin 11 kentinde yıkım yaşandı. Depremin hemen ardından Türkiye’ye yardım ulaştıran ülkeler arasında yer alan Katar, arama kurtarma desteği, yardım malzemeleri ve sahra hastanesinin ardından yaşam konteynerleri gönderdi. Toplamda 14 gemi ile 4 bin 500 yaşam konteynerin gelmesi beklenirken, ilerleyen günlerde toplam rakamın 10 bini aşabileceği öğrenildi.

Bin 400 konteyner ile yola çıkan 7 gemiden ikisi İskenderun Yazıcı Limanı’na yanaştı. Katar Devleti Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani, bölgeye koordinatör vali olarak gönderilen Kırklareli Valisi Birol Ekici ve beraberindeki, heyet, 306 yaşam konteynerini taşıyan Al-Hadbaa isimli gemiyi karşıladı.

Katar’ın vermiş olduğu desteklerin hayatın normale döndürülmesinde son derece önemli olduğunu ifade eden Vali Ekici, “Katar sadece bu konteynerler ile değil depremin ilk olduğu anda 50 uçakla bölgemize insani yardımda gönderdi. Bölgedeki insanlarımızın hayat kalitelerinin yükseltilmesi için sürekli bizlere destek oldular. Katarlı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu konteynerleri buradan direkt Hatay’a sevk edeceğiz. Hatay’da konulacağı alanlar hazırlanmış durumda. Bunların bağlantılarını yapıp, insanlarımızı derhal buralara sevk edeceğiz. Kalıcı konutların teslimine kadar burada depremzedelerimizi misafir edeceğiz. Buradan kendilerine bir mesajını iletmek istiyorum. ‘Şükran kesiran bir elhiz Katar’ diyorum” dedi.