Katar’ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır Bin Jassim Al Sani, 2022 Dünya Kupası ile ilgili, “Özellikle Dünya Kupası’nın Orta Doğu’da ilk kez düzenleniyor olması sadece Katar’ı ilgilendirmiyor. Aksine, tüm dünyadaki futbolseverleri de ilgilendiriyor. Türk kardeşlerimi bu eşsiz etkinliğin tadını çıkarmaya davet ediyorum” dedi.

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır Bin Jassim Al Sani, 2022 Dünya Kupası ile ilgili, “Özellikle Dünya Kupası’nın Orta Doğu’da ilk kez düzenleniyor olması sadece Katar’ı ilgilendirmiyor. Aksine, tüm dünyadaki futbolseverleri de ilgilendiriyor. Türk kardeşlerimi bu eşsiz etkinliğin tadını çıkarmaya davet ediyorum” dedi.

Katar’ın Ankara Büyükelçiliği, Kasım ayında Katar’da gerçekleştirilecek olan FIFA Dünya Kupası 2022’nin tanıtım faaliyetleri için Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu’nda bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Katar’ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır Bin Jassim Al Sani, yabancı misyon temsilcileri, Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünden çocuklar ve ziyaretçiler katıldı. Program, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu’nun mini konseri ile başladı. Ardından, TVF Spor Lisesi ve Türk Eğitim Derneği (TED) Spor Lisesi kadın takımları arasındaki voleybol maçı ile devam etti. Maçın başlama vuruşunu ise Bakan Kasapoğlu ve Büyükelçi Al Sani yaptı.

“(2022 Dünya Kupası) Türk kardeşlerimi bu eşsiz etkinliğin tadını çıkarmaya davet ediyorum”

Ayrıca, Katar’ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır Bin Jassim Al Sani, düzenlenen etkinlikle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Katar’ın Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmasından dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Özellikle Dünya Kupası’nın Orta Doğu’da ilk kez düzenleniyor olması sadece Katar’ı ilgilendirmiyor. Aksine, tüm dünyadaki futbolseverleri de ilgilendiriyor. Türk kardeşlerimi bu eşsiz etkinliğin tadını çıkarmaya davet ediyorum. Bugün bizleri onurlandıran başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere, büyükelçilerimize, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımıza, organizatörlerine ve tüm değerli misafirlerime ve bu sevinci paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca günün etkinliklerinin özel bir parçası olan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne ve sevgili çocuklarına da teşekkür ederim. Umarım herkes bu etkinliklerden keyif almıştır. Tüm dünyayı bu özel ve unutulmaz olacak Dünya Kupası’na hazırlarken özellikle Türk taraftarları da Katar’da görmeyi umuyorum.”