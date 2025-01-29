Denizli Tavas Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gizem Küçükalpelli, tek tedavi yöntemi ameliyat olan katarakt hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Katarakt tedavisinde geç kalınmasında görme kaybı oluşabileceğini belirtirken aynı zamanda Tavas Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kataraktın, ilerlemesi halinde günlük yaşam aktivitelerinde önemli ölçüde zorluklara neden olabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gizem Küçükalpelli, tedavi edilmediğinde görme kaybına kadar giden durumlar yaşanabileceğine dikkati çekti. Aynı zamanda Denizli Tavas Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatlarının başarı ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Op. Dr. Küçükalpelli: “Katarakt, gözdeki doğal merceğin zamanla saydamlığını kaybedip bulanıklaşması sonucu görme kabiliyetinin bozulmasına neden olan bir hastalıktır. Genellikle yaşla birlikte gelişir ve başlangıçta görüş bulanıklığı, renklerin solması ve gece görüşü zorluğu gibi belirtilerle kendini gösterir. Katarakt ilerledikçe, görme keskinliği azalır, ışığa karşı duyarlılık artar ve bu durum günlük yaşamda ciddi zorluklara yol açabilir” diye konuştu.

“Tavas Devlet Hastanemizde katarakt göz ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz”

Kataraktın tedavisinin yalnızca cerrahi yollarla mümkün olduğunu belirten ve Denizli Tavas Devlet Hastanesinde başarılı katarakt ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Op. Dr. Gizem Küçükalpelli, “Kataraktın tek tedavi yöntemi cerrahidir. Ameliyat sırasında bulanıklaşan mercek çıkarılır ve yerine gözün ihtiyacına uygun bir yapay mercek yerleştirilir. Bu işlem genellikle başarılı sonuçlar verir ve görme kalitesini yeniden kazandırır. Ameliyat öncesinde, gözün durumu detaylı bir şekilde incelenir, göz içi mercek için ölçümler yapılır ve varsa diğer göz sorunları da dikkate alınarak en uygun tedavi planı belirlenir. Hastanemizde, katarakt tedavisi için gerekli ölçümleri alıp, başarılı şekilde katarakt cerrahisi gerçekleştirebilmekteyiz. Aynı zamanda göz kapağındaki sarkmanın cerrahi olarak düzeltilmesi, göz ve çevresindeki dokulardan kitle eksizyonu, gözyaşı kanallarının tedavisi, gözde et büyümesi cerrahisi ve göz kapak kenarında içe entropion veya dışa dönmenin ektropion cerrahi tedavisini yapmaktayız. Kataraktı olan hastalarımız, yine göz sağlığı ile ilgili problem yaşayan tüm vatandaşlarımız hastanemize başvurarak tedavilerini olabilir ve görme rahatsızlıklarından kurtulabilirler” dedi.