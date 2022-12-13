Çad’da 2 yaşından beri katarakt problemi yaşayan 12 yaşında El-Hac Ahmed, Şefkat Eli Derneği öncülüğünde Türk hayırseverlerin bağışlarıyla ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

Çad’da 2 yaşından beri katarakt problemi yaşayan 12 yaşında El-Hac Ahmed, Şefkat Eli Derneği öncülüğünde Türk hayırseverlerin bağışlarıyla ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

Afrika ülkesi Çad’da yaşayan ve 2 yaşından beri katarakt hastalığıyla mücadele eden 12 yaşında El-Hac Ahmed ameliyat oldu. Şefkat Eli Derneği öncülüğünde Türk hayırseverlerin bağışlarıyla gerçekleştirilen toplu katarakt ameliyatıyla sağlığına kavuşan Ahmed gözlerinin açılmasıyla hayallerini gerçekleştirmek istediğini söyledi. Küçük yaşta annesini kaybettiği için öksüz büyüyen Ahmed ameliyat öncesinde söyledikleri ile görenleri duygulandırdı. Kuran-ı Kerim öğrenmek isteğini ifade eden 12 yaşındaki Ahmed, "Gözlerim açıldığında önce Kuran-ı Kerim’i öğreneceğim. Daha sonra hafız olup insanlara Kuran-ı Kerim’i öğreteceğim" dedi.

Şefkat Eli Derneği’nin toplu katarak ameliyatıyla Ahmed ile çok sayıda hasta da sağlığına kavuştu.