Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail ile Hamas arasında Doha’da dolaylı görüşmelerin şu anda üst düzeyde devam ettiğini belirterek, "Söyleyebileceğimiz tek şey, ateşkese geçmişte hiç olmadığımız kadar yakınız. Son aşamada olduğumuza inanıyoruz" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, haftalık basın toplantısında Gazze’de ateşkes müzakerelerine ilişkin son durumu değerlendirdi. Sözcü El-Ensari, şu anda başkent Doha’da görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Şu anda Doha’da en üst düzeyde görüşmelerin sürdüğünü teyit edebilirim" dedi. El-Ensari, "Biz Katar olarak Mısır ve ABD’deki ortaklarımız ile müzakereler aracılığıyla her iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların çoğunu en aza indirmeyi başardığımıza inanıyoruz. Şu anda devam eden görüşmeler, anlaşmanın son detayları üzerinde yoğunlaşıyor. Son aşamada olduğumuza inanıyoruz. Bunun çok yakında bir anlaşmaya varılmasına yol açacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı. Resmi bir ateşkes duyurusu yapılana kadar beklentilerin çok yüksek tutulmaması konusunda uyarıda bulunan El-Ensari, "Bir duyuru yapılana kadar şu anda olup bitenler konusunda fazla heyecanlanmamalıyız. Ancak kesinlikle umutluyuz" dedi. El-Ensari, "Geçtiğimiz aylarda iki taraf (Hamas ile İsrail) arasında çözülmemiş temel sorunlar, büyük sorunlar vardı. Bu sorunlar geçtiğimiz birkaç haftadaki görüşmelerde çözüldü ve bu nedenle bir anlaşmaya varılmasını engelleyen büyük sorunların ele alındığı bir noktaya ulaştık" diye konuştu.

"Ateşkese geçmişte hiç olmadığımız kadar yakınız"

El-Ensari, "Bu savaş çoktan bitmeliydi. Devam eden savaşın insani boyutu dayanılmaz ve Gazze halkı ile bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından dayanılmaz olmaya devam etmektedir. Her iki tarafı da şu anda devam eden müzakerelere ciddi bir şekilde katılmaya çağırıyoruz ki şu anda müzakerelerin devam ediyor olmasından dolayı memnunuz. Ancak her iki tarafı da bunu şimdi sonlandırmaya ve Gazze halkının ihtiyaç duyduğu rahatlamayı sağlayabilmesi için anlaşmayı en kısa sürede imzalamaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu. Tüm temel konuların "uzlaşıya varıldığını" vurgulayan Ensari, "Bir zaman dilimi belirtmek çok zor. Söyleyebileceğimiz tek şey, ateşkese geçmişte hiç olmadığımız kadar yakınız. Bir anlaşma konusunda iyimseriz" ifadelerini kullandı.

"Biden ve Trump’ın ekibi birlikte çalıştı"

Bu kez ateşkes anlaşmasının daha muhtemel olmasının nedeni sorulan El-Ensari, ABD Başkanı Biden yönetimi ve 20 Ocak’ta koltuğu devralacak Donald Trump yönetiminin son görüşmelere tam olarak dahil olduğunu ve bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için "birlikte" çalıştıklarını söyledi. El-Ensari, bu durumun anlaşmanın ilerlemesinde faydalı olduğunu vurguladı.

"Uygun bir çözüme yol açacak tüm seçeneklere açığız"

Savaştan sonra Gazze’ye "Arap koalisyonu" gönderilmesi ihtimali sorulan El-Ensari, İsrail’in bölgedeki işgalinin sonlandırılması ve Filistinlilerin kendi topraklarında kendi yönetim ve söz hakkına sahip olması gerektiği yönündeki tutumunu yineledi. El-Ensari, "Filistinlilerin kendi topraklarında söz sahibi olacağı ve onları yöneteceği uygun bir çözüme yol açacak tüm seçeneklere açığız" dedi.