Katar Devleti’nin Türkiye Büyükelçisi Şeyh Muhamed bin Nasser bin Jassim Al Thani, Katar İç Güvenlik Gücü Uluslararası Arama Kurtarma Grubu (Lekhwiya) üyeleri ile birlikte Hatay’ı ziyaret etti.

Katar Devleti’nin Türkiye Büyükelçisi Şeyh Muhamed bin Nasser bin Jassim Al Thani, Katar İç Güvenlik Gücü Uluslararası Arama Kurtarma Grubu (Lekhwiya) üyeleri ile birlikte Hatay’ı ziyaret etti.

Katar Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katar Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şeyh Muhamed bin Nasser bin Jassim Al Thani, Katar İç Güvenlik Gücü Uluslararası Arama Kurtarma Grubu (Lekhwiya) üyeleri eşliğinde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerden Hatay’a ziyareti” ifadelerini kullandı.