Katar Büyükelçiliği tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, “Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Katar Devleti’nin Büyükelçiliği çalışanları, Türkiye Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD) koordinasyonunda depremde zarar gören ve yerinden edilmiş kardeşlerine bağış yapmaya devam ediyor” denildi.

Katar Büyükelçiliği çalışanları Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere yardım götürmeye devam ediyor.

Depremden kurtulan Muhammed, gönüllü olarak depremzedelere yardım ediyor

Depremden kurtulan Muhammed, gönüllü olarak depremzedelere yardım ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Katar Büyükelçiliği çalışanları AFAD koordinasyonunda deprem bölgesindeki yardımlarına devam ediyor.

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