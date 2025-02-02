Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Doha’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması yarın başlamalı. Gündemi belirlemek ve görüşmelere başlamak için iki tarafla da görüşmelere başladık. Heyetlerin ne zaman varacağına dair net detaylar yok fakat bu müzakereler en azından telefonla başladı" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Thani basın toplantısında iki ülke ilişkileri, Filistin ve Suriye’deki gelişmelerin ele alındığını kaydederek, "Suriye’nin yeniden yapılanmasına yönelik adımları memnuniyetle karşıladığımızı ifade ettik. Suriye’de barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik adımlara olumlu baktığımızı ifade ettik. Suriye’ye yönelik yaptırımlıların acilen kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Bu durum insani durumu da temel ihtiyaçların sağlanmasını da zorlaştırıyor" dedi.

"Suriye halkının özgürlük mücadelesini desteklediğimizi de dile getirdik" diyen Thani, Suriye’nin bu hassas dönemde desteklenmesinin ve devlet kurumlarının kurumlaşmasına yönelik çalışmaların önemini vurguladığını sözlerine ekledi. Görüşmede Gazze’deki ateşkes anlaşmasının de ele alındığını kaydeden Katar Başbakan ve Dışişleri Bakanı Thani, "Ateşkesin kalıcı olması, esir ve rehinelerin serbest bırakılmasının devam etmesi gerektiğini dile getirdik. Burada da Türkiye’nin aracılık rolünü desteklemesini takdir ediyoruz" dedi.

"İsrail işgalinin sonlandırılması ve 1967 sınırları esasında bir Filistin devletinin kurulmasıdır"

Thani açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Ateşkesin ikinci aşamasına dair uluslararası toplumdaki ortaklarımızdan da bu konudaki baskıların devam etmesini istiyoruz. Anlaşma tüm aşamaları ile yerine getirilene kadar Mısır ve ABD’deki ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. İnsani yardım malzemelerinin Gazze’ye ulaştırılması için bütün ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. İnsani yardımın hiçbir şekilde oraya ulaşmasının yasaklanmasına izin verilmemesine dikkat çekmek istiyoruz. Gazze’nin yaşanılamaz halde olmaması için yapılması gerekenler yerine getirilmelidir. Uluslararası kuruluşlar yardımların ihtiyacı olanlara ulaştığını tespit etmeli ve bunu kontrol etmelidir. Bu yardımların ulaşması İsrail güçleri tarafından engellenmemelidir. Katar olarak ateşkesin ilk saatlerinden bu yana insani yardımı sağlamaya devam ettik. Bu kardeşlik görevimiz ama bu konuda uluslararası toplumda daha fazla işbirliği olmasını istiyoruz. Türkiye’nin bu konudaki rolünü takdirle anmak istiyorum. İsrail’in Batı Şeria’daki ihlallerini de ele aldık. Uluslararası toplum bu konudaki sorumluluğunu da yerine getirmelidir. Bu sorunun son bulması için tek çözüm İsrail işgalinin sonlandırılması ve 1967 sınırları esasında bir Filistin devletinin kurulmasıdır."

"Filistin halkı güçlü bir halk. Biz bu halkın evlerin dönmeleri için ısrar ve isteklerini gördük"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Thani, Gazze’deki ateşkes anlaşmasını ikinci aşamasına ilişkin "Müzakerelerin ikinci aşamasına dair doğrudan müdahale etmeye talibiz. Geçen 2 haftada sonuca götüren tek yönteminin bu olduğunu gördük. Gerek İsrailli rehinelerin gerekse Filistinli mahkumların serbest bırakılması geçmiş 15 aya rağmen başarısını ispat eden yöntem bu. Bu sürecin aksaması çok üzücü olacaktır. Bu sürecin siyasi tartışmaya kurban gitmesi üzücü olacaktır. Bizler hep umutluyuz. Hızlı sonuçlara ulaşacağımızı ve savaşı tamamen sona erdireceğimize inanıyoruz. Gazze’nin yeniden inşasının başlamasını umuyoruz. Bugün gördük ki saldırılarda evleri yerle bir edilmesine rağmen Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyine hareket ettiklerini gördük. Filistin halkı, güçlü bir halk. Biz bu halkın evlerin dönmeleri için ısrar ve isteklerini gördük. Gazze’ye insani yardımların girmesi için daha fazla çaba gerekiyor ki orada yaşanabilir bir hayat sunabilelim" ifadelerini kullandı.

Thani, "Filistinli mahkumların bir kısmının Batı Şeria’dan çıkması anlaşmanın bir parçasıydı. Kapılarımız, Filistin halkına her zaman açık. Ancak, bu gönüllülük esaslı olmalı. O insanlar ülkelerinden sınır dışı edildiler ve bölge ülkeleri bu esirleri misafir edecektir. Bizler bu konuda anlaşmanın gerekliliği neyse onu yapıyoruz. Tıbbi desteğe ihtiyacı olanlar var. Bu konuda da Mısır ile iletişimimizi sürdürüyoruz. Tıbbi destek almak için Gazze’den çıkmak isteyenlere destek sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Maalesef İsrail, çok sayıda kişinin çıkmasını istemiyor. Aramızdaki anlaşmaya istinaden Refah sınır kapısı açıldı ve biz bu sürecin yürütülmesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Thani, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması yarın başlamalı. Gündemi belirlemek ve görüşmelere başlamak için iki tarafla da görüşmelere başladık. Heyetlerin ne zaman varacağına dair net detaylar yok fakat bu müzakereler en azından telefonla başladı. Bu hareketlenme olmasını umuyoruz. En kısa sürede bu görüşmeye başlamalıyız. İki tarafın da bu görüşmelere iyi niyetle karşılaşmasını önemsiyoruz. Filistin halkının zorla yerinden edilmesine ilişkin Katar devletinin bu öneriye karşı tavrı nettir. Burada ortak bir açıklamamız oldu. Bu desteklediğimiz bir politika değildir. Trump yönetimi ile iletişimdeyiz umarız ki ihtilaf konuları olmaz. Bütün taraflar Filisin halkını desteklemek için seferber ettiğini biliyoruz."