Amatör Spor Haftası faaliyetleri çerçevesinde Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile birlikte Ergene’deki kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla Kastro’da doğa yürüyüşü faaliyeti gerçekleştirildi. Katılımcıların neşeli dakikalar geçirdiği gözlemlenen yürüyüşe, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da katıldı. Kaymakam Taşçı, düzenlenen faaliyette emeği geçenlere teşekkür etti.

Traktör kasası ile tekerlek arasına sıkışan şahıs hayatını kaybetti

Traktör kasası ile tekerlek arasına sıkışan şahıs hayatını kaybetti

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