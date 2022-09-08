Aksaray’da kasten yaralama suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray’da kasten yaralama suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda icra edilen faaliyetler çerçevesinde aranması olan İsmail T. (26) isimli şahsın Topakkaya beldesinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla İsmail T.’yi yakalanarak gözaltına aldı. Kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.