Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kasten yaralamadan aranan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla koordineli çalışma başlattı. “Kasten Yaralama” suçundan aranan ve 10 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü O.T. isimli şahıs Kuşadası ilçesinde yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.