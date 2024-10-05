Afyonkarahisar’da kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

18 ayrı suç kaydı ve hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı 18 ayrı suç kaydı ve hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede B.T., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bayar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha