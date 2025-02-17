İzmir’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince Gaziemir ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Durumundan şüphelendikleri A.K.’nin yapılan sorgusunda, kasten yaralama ve birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçlarından 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.