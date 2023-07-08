Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kasten adam yaralama olayı ile ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ilçeye bağlı Numune Mahallesi’nde meydana gelen silahla kasten adam yaralama olayının şüphelilerinin Y.R, C.A, M.K ve M.A.K. olduğunu belirledi. Bunun üzerine 4 şüpheli İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kesici delici alet, 7 adet fişek ele geçirildi.

Poliste ifadesi alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.