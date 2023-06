Bodrum’da yapılan operasyonda hakkında 26 yıl 8 ay cezası olan cinayet zanlısı jandarma ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.

Hakkında kasten öldürme ve hakaret suçlarından 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Tayfun C. jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Milas’ta 22 Haziran 2012 yılında kasten öldürme suçundan tutuklanan Tayfun C. 2015 yılında hapisten çıktı. Tayfun C. aynı yıl içerisinde hakaret ve tehdit suçlarından tekrar cezaevine girdi. 2017 yılında tahliye edilen Tayfun C. hakkında 21 Aralık 2022 tarihinde hapis cezası çıktı. Hakkında kasten öldürme ve hakaret suçları olmak üzere 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Tayfun C.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şüphelinin Akyarlar Mahallesi’nde bir evde kaldığını tespit etti. Sabah saatlerinde adrese baskın yapan ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.