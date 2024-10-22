Gaziantep’te kasten adam öldürme suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde kasten öldürme suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde yakalandı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha