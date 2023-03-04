Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahsıların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ‘kasten öldürme’ suçundan 22 yıl 3 ay 13 gün hapis cezasıyla aranan S.S.(36) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.