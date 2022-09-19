Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu hakkında “Kasten öldürme” suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ö.Ş. isimli şahıs Dalaman ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde icra edilen yol kontrol uygulaması esnasında yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca işlemlerin tamamlanmasını müteakip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rektör Prof. Dr. Alkış, Kıbrıs gazisi Hasan Bayık ile bir araya geldi

Rektör Prof. Dr. Alkış, Kıbrıs gazisi Hasan Bayık ile bir araya geldi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde kasten öldürme suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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