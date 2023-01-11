Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına çalışma başlattı. "Kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D.’nin Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. D.D., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri’de "kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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