Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşildere Mahallesi’nde yaptıkları operasyonda “ Kasten Öldürme “ suçundan ” aranan ve hakkında 14 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.U. isimli şahsı yakaladı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Meme kanserine dikkat çekmek için pedalladılar

Meme kanserine dikkat çekmek için pedalladılar

Aydın’ın Söke ilçesinde kasten adam öldürme suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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