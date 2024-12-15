Aydın’ın Nazilli ilçesinde kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından “Kasten Öldürme” suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.Ç. (31) isimli hükümlü Karahallı Mahallesi’nde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan hükümlü, adli işlemelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.