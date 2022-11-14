Aydın’ın Köşk ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan ve 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Aydın’ın Köşk ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan ve 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Köşk ilçesinde yapılan operasyonda “Kasten Öldürme” suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.