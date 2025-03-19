Gaziantep’te jandarma ekiplerinin operasyonunda kasten öldürme suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde kasten öldürme suçundan hakkında 27 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA