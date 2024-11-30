Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından ’kasten öldürme’ suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın’da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan polis ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ’kasten öldürme’ suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan B.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.