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Samsun’un Bafra ilçesinde ’kasten adam öldürmek’ suçundan 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü, kovalama sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, ’kasten adam öldürmek’ suçundan 8 yıl 10 hapis cezası bulunan Ömürcan Demir(20), Altınkaya Mahallesi Elekçi Yokuşu’nda kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinden bir adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha