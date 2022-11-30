‘Kasten adam öldürme’ suçundan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Adıyaman’da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

‘Kasten adam öldürme’ suçundan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Adıyaman’da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

2013 yılında Antalya’da bir otelde iki kişiyi silahla yaralayan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.K. isimli şahsın Adıyaman’ın Besni ilçesinde bağ evinde yakalandı. Şahsın bağ evinde saklandığı bilgisini alan Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri planlı ve titiz çalışma ile şahsı yakaladı.

Şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.