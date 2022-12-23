E.Ç., isimli şahıs çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Edirne’de, "kasten adam öldürme" suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve aranması olan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri "kasten adam öldürme" suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan E.Ç.’yi Enez ilçesinde gözaltına aldı. "Kasten adam öldürme" suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan E.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından Enez Adliyesine sevk edildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.