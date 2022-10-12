Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi’nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında “ Kasten Adam Öldürme” suçlarından hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan E.Z. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde hakkında kasten adam öldürme suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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