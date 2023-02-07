Antalya’nın Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesinin organizasyonunda başlatılan yardım kampanyasında hazırlanan 9 tır, dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Antalya’nın Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesinin organizasyonunda başlatılan yardım kampanyasında hazırlanan 9 tır, dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Kaş Belediyesi tarafından duyurulan kampanyada, ilçede yüzlerce vatandaş yardım için seferber oldu. Yardım çalışmaları, Kaş Belediyesi Toplantı Salonu’nun yanı sıra, Gömbe Mahallesi Hizmet Birimi, Kınık Mahallesi Hizmet Birimi, Kalkan Mahallesi Hizmet Birimi ve Kasaba Mahallesi Hizmet Birimi’nde gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda battaniye, yatak, giysi, ayakkabı, mont, çocuk bezi, çocuk maması, ısıtıcı, gıda, temizlik gibi acil ihtiyaç maddeleri tasnif edilip paketlenerek dokuz tıra yüklendi. Hazırlanan tırlar, dualar eşliğinde deprem bölgesine uğurlandı.

Tırların uğurlandığı törene katılan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaralarımızı saracağız. Yardım çalışmasına katılan, destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ederim” dedi.