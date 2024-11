Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde inşası süren, tamamlandığında 500’den fazla kişiye istihdam imkanı sunacak olan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde sona yaklaşıldı. OSB’de fiziki gerçekleşmenin yüzde 60 civarında olduğunu belirten Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Bölgenin kalkınmasını tetikleyecek bir proje. Bununla birlikte OSB’de üretimi görmek, tarıma dayalı ekonominin canlandığını, bölgemizde işsizliğin tamamen bittiğini görmek gerçekten bizleri çok heyecanlandırıyor” dedi.

Devrekani Belediyesinin girişimi ile Tarım ve Orman Bakanlığınca 268 milyon 790 bin TL’ye ihale edilen, Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar sürüyor. Yüklenici firma tarafından altyapı ve elektrik şebeke çalışmaları devam eden OSB’deki çalışmaların 2025 yılının eylül ayında tamamlanması hedefleniyor. OSB’deki yer tahsislerinin de 3 ay sonra yapılmaya başlanılması amaçlanıyor.

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin faaliyete geçmesiyle 500’den fazla kişi istihdam edilecek. Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden bir tanesi olan Kastamonu’da yapılacak Devrekani OSB ile birlikte bölgeye ekonomik olarak katkı vermesi ve hayvan sayısında da ciddi artışın oluşması hedefleniyor.

“OSB’miz, 2025 yılının eylül ayında ilgili sözleşme gereği bitmiş olacak”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Organize sanayi bölgemizin kuruluş işlemleri yaklaşık 8 yıl önce başladı ve 20 Eylül 2023 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığında ihalemiz yapılarak yüklenici firmamıza teslim edildi. İhale bedelimiz 268 milyon 907 bin lira olarak gerçekleşti. Yapılan ihalede parsel kazı ve dolguları yapılacak ki bu bizler için son derece önemliydi. Bilindiği üzere Devrekani’de Kurtşeyh Mahallesi’nde bin 290 dekar alanda mülkiyeti tamamen hazineye ait düşük vasıflı bir merada kuruluyor. Arazideki kot farklarından dolayı bizim bir takım çalışmalarda bulunmamız gerekiyordu. Bu kredilendirme çerçevesinde kazı dolgu işlerini de bu ihale çerçevesinde yüklenici firmamız yapacak ve 3 milyon metreküp bir kazı dolgu çalışması yapılması bekleniyor. İkincisi alt yapı ile ilgili yapılacak çalışmalar yollardır. Bununla ilgili plan ve proje işlemleri yaklaşık 1,5 yıl öncesine kadar teknik olarak hazırlanıp onaya sunuldu. Üçüncüsü alt yapı ve içme suyudur. Dördüncü alt yapı yağmur suyu ve beşinci alt yapı ise elektrik dağıtım şebekeleridir. Altıncı alt yapımız çevre aydınlatması ve yedinci alt yapı çalışması da telefon şebekesiyle ilgilidir. Bunların hepsi firmamız tarafından yapılacak. Projemiz, 2025 yılının eylül ayında ilgili sözleşme gereği bitmiş olacak” dedi.

“Bölgemize Et ve Süt Kurumunun gelmesi için çalışmalarımız sürüyor”

Devrekani’ye Et ve Süt Kurumunun gelmesini planladıklarını anlatan Başkan Altıkulaç, “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı Beyefendi, Kastamonu’muza yaptıkları ziyarette bölgemize Et ve Süt Kurumunun bir et kombinesini planladıklarını ifade ettiler. Bununla ilgili biz, aramızda bir kez daha fikir alışverişinde bulunduktan sonra bir heyetle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret ederek, bu yol haritasının ne şekilde olacağını öğrenip, o yol haritası çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Şu anda fiziki gerçekleşme yüzde 60 civarında bulunuyor”

Devrekani İhtisas OSB’de fiziki gerçekleşmenin yüzde 60 civarında olduğunu belirten Başkan Altıkulaç, “1 yıl önce çalışmalarına başladığımız Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’nin finansal büyüklüğü 500 milyon liradır. Bin 290 dekar alan üzerinde Devrekani OSB’yi inşa ediyoruz. 81 parselimiz bulunuyor. Bunlardan 12 tanesi işletme parseli, diğerleri de üretime yönelik parsellerdir. En büyük hedefimiz özellikle hayvancılıkla ekonomisini ayakta tuttuğu için Et ve Süt Kurumu’nun gelmesiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Altyapısını bitirmeye çalıştığımız, halen çalışmaların sürdüğü Organize Hayvancılık Bölgesinde çalışmaları artık bitirme noktasına getirdik. Yaklaşık 3 ay sonrasında parsellerin tahsislerine başlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“3 ay içerisinde parselleri tahsis etmeye başlayacağız”

81 parselin 51 tanesi için müracaatların yapıldığını kaydeden Başkan Altıkulaç, “Tahsisleri kısa sürede müracaat edenlere yaparak, 51 kişiye parsellerini tahsis edip üretime geçireceğiz. Burada en az 500 kişinin çalışacağını öngörüyoruz. İşsizlikle alakalı problemi hem Devrekani’de hem de Kastamonu’da tamamen çözeceğini düşünüyoruz. Devrekani, 854 kilometrekare yüz ölçüme sahip. Bunun 200 kilometrekaresinde tarım yapılıyor. Tarım alanında da arazilerde üretilen, tarlalarda yetiştirilen ürünlerin kolay bir şekilde Devrekani OSB’ye satılarak çiftçilerimize ekonomik değer getireceğini planlamaktayız. Sanayi bölgemiz faaliyete geçtiğinde tarım anlamında satılamayan hiçbir şey kalmayacak. Bununla birlikte her yıl 20 bin besi hayvanı burada beslenecek ve ülke ekonomisine ciddi katkı sunacak. Devrekani OSB, bölgemizi kesinlikle kalkındıracak bir projedir. Burasının çalışmalarını 7 yıldır sürdürüyoruz. Elhamdülillah artık son aşamaya geldik, gerçekten bu noktada çok heyecanlıyız. Çünkü bölgenin kalkınmasını tetikleyecek bir proje. Bununla birlikte OSB’de üretimi görmek, tarıma dayalı ekonominin canlandığını, bölgemizde işsizliğin tamamen bittiğini görmek gerçekten bizleri çok heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

“Devrekani OSB çok güzel oluyor, buradan herkes ekmek yiyecek”

Devrekani ilçesinde Kızılcık köyünde ikamet eden Mehmet Aygün, OSB’deki çalışmaların tamamlanmasını heyecan ile beklediklerini belirterek, “Devrekani’ye görülmemiş hizmetler yapıldı. Sayın başkanımızdan Allah yüz bin kere razı olsun. Burası Devrekani’nin gözbebeği bir yer. Daha iyilerini de başkanımıza yapmayı nasip etsin. Başkanımız gerçekten çok çalışkan ve sevilen birisi. Kendisi çok iyidir, ilçemize bir hayli proje hazırlayıp yaptı. Atık su arıtma tesisini yaptı, halı saha yaptı, güneş enerjisi santrali yaptı, Devrekani İhtisas OSB’yi yapıyor. İlçemiz için en önemli hizmet hayvan çiftliği. İlçemizin geçimi hayvancılıktan. Bu konuya da el atıldı. Başkanımızdan memnunuz. Devrekani OSB, çok güzel oluyor. Kalkınma yeri, nereden bakarsanız 500’e yakın kişi oradan ekmek yiyecek. Hayvancısı, tırcısı, işçisi bunların hepsi ekmek yiyecek. Devrekani’de iş yeri sayımız az, başkanımızdan Allah razı olsun, bizim için böyle iş sahaları açıyor” dedi.

Başakpınar köyünde oturan Mustafa Baştaş da, “Devrekani için OSB büyük bir yatırım. Her yer ilçemizde güzelleşiyor. Ben, Devrekani OSB’ye gittim gördüm. Şu anda orada düzleştirme çalışması yapılıyor. Altyapısını yapıyorlar. Çok güzel, koskoca devasa bir yer olmuş. Yapıldığı zaman daha güzel olacak, emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.