Kastamonu Belediyesinin hayata geçirdiği projeler ve yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Geride bıraktığımız 43 ayda rakam vermek gerekirse 330 milyon TL’lik öz kaynak bütçemizden yatırım harcaması yaptık. Yine bakanlıklarımız ile ortak yürüttüğümüz projeleri de ele aldığımızda yaklaşık 800 milyon TL’nin üzerinde de bir çalışmamız oldu" dedi.

Kastamonu Belediyesinin hayata geçirdiği projeler ve yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Geride bıraktığımız 43 ayda rakam vermek gerekirse 330 milyon TL’lik öz kaynak bütçemizden yatırım harcaması yaptık. Yine bakanlıklarımız ile ortak yürüttüğümüz projeleri de ele aldığımızda yaklaşık 800 milyon TL’nin üzerinde de bir çalışmamız oldu" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediye meclis üyeleri ve basın mensuplarıyla birlikte belediyenin yürüttüğü çalışmaları inceledi. Yapılan çalışmalara ilişkin hem belediye meclis üyelerine hem de gazetecilere yerinde bilgi veren Başkan Vidinlioğlu, belediye başkanlığı görevinde 43 ayda önemli projelere imza attıklarını attı.

“Fiyat artışları belediyemizi de etkiledi”

Enflasyonun belediyenin yatırımlarını da etkilediğini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “İlk yaptığımız açıklamada da bir mali disiplinden söz etmiştik. Çok şükür tabii dönem itibariyle belki de belediyecilik tarihinin en zor dönemini birlikte yaşıyoruz. Çünkü öncesinde pandemi sürecini yaşadık. Akabinde de bütün dünyayı etkisi altına alan enerji sıkıntısı, doğalgaz ve elektrikteki fiyat artışları elbette herkesi etkilediği gibi belediyemizi de etkiledi. Bu sene ilk defa iki kez ek bütçe yapmak zorunda kaldık. Tabi hükümetimizin de yaptığı bir şey oldu. Çünkü kimsenin hesabı net bir şekilde tutmadı. Şimdi hep söylüyoruz. Ortak akıl ve şeffaflık ilkesiyle yola çıktık ve yolumuzda da bu şekilde devam ediyoruz. Bizim için de en önemli şeylerden bir tanesi istişare kültürünün oluşması. Bunun oluşması adına da çalışmalarımıza birlikte devam ediyoruz. Tabii bu yapılan işlerle ilgili elbette ki siyasetinde bir tarafında olan algı oluşturmak adına yanlış yorumlara da rastlıyoruz ama biz şeffaflık ilkesi gereğince her şeyi kamuoyu ile paylaşıyoruz" dedi.

’43 ayda 800 milyon TL’lik iş yaptık’

800 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Vidinlioğlu, “Geride bıraktığımız 43 ayda rakam vermek gerekirse, 330 milyon TL’lik öz kaynak bütçemizden yatırım harcaması yaptık. Yine bakanlıklarımız ile ortak yürüttüğümüz projeleri de ele aldığımızda yaklaşık 800 milyon TL’nin üzerinde de bir çalışmamız oldu. Disiplinli, planlı ve kararlı bir mali çalışma ile 145 milyon TL olan belediyemizin toplam borcunu da bugün itibariyle 108 milyon TL’ye düşürdük ve azaltmaya da devam ediyoruz. Bugün belediye olarak finansal açıdan gayet kuvvetli bir durumdayız. Gayet tüm borçlarını da karşılayabilecek güce de sahibiz. Tabii bu hem yatırımı arttırırken borç yükünün azalması da bizim şehrimize ve kaynaklarımıza ne denli sahip çıktığımızın da göstergesidir” diye konuştu.

“Şehir içinde 5 metre genişliğinde 100 km asfaltlama yaptık”

Şehir içinde 100 kilometreden fazla yolda asfaltlama çalışması yaptıklarını kaydeden Vidinlioğlu, "Şimdi sadece 2022 yılında içme suyu şebekesi hattında yaklaşık 14,5 kilometre düzenleme yaptık. Yine kanalizasyon şebeke hattında 6 kilometrelik bir düzenleme yaptık. Biliyorsunuz hep söylediğimiz bir şey var, şehrin alt yapısı 50 yıl öncesinin alt yapısı. Dolayısıyla normal su hattımızda, kanalizasyon hattımızda çok ciddi sıkıntıları yer yer yaşıyoruz. Tabii bu genel bir revizyondan geçmeden bu sıkıntılarda ara ara yine yaşanmaya devam edilecek. Hem boru çatlakları hem de su hattının eski olması sebebiyle yer yer bu sıkıntılar yaşanıyor. Yine yağmur suyu şehir hattımızda da 6 kilometreye yakın bir düzenleme yaptık. Şimdi en çarpıcı rakamlardan bir tanesi, şehir içinde 5 metre genişliğinde 100 kilometre asfaltlama yaptık. Bordür, antrasit ve parke toplamında yaklaşık 140 bin metre kare beton örme duvar sanatı örmelerinde 2 bin 200 metrekare, taş duvar eseri sanatı da bin 350 metrekare olmak üzere yapılmış olan yatırımlar” şeklinde konuştu.