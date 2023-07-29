TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, Bolu kampı öncesinde Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi’ne gelerek sağlık kontrolünden geçti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Futbolcular, hastaneye gelerek ortopedi, iç hastalıkları, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerindeki muayeneleri sonrasında detaylı kan tetkiklerinin yapılmasıyla sağlık kontrolleri tamamlandı.

İlk olarak Doğa Kültür Köyünde sezon hazırlıklarına başlayan ve bu yıl ligde iddialı bir takım kuran Kastamonuspor, sağlık kontrolünden geçerek Bolu kampı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kastamonuspor, cumartesi günü Bolu’ya hareket edecek.

Kontrollerinin ardından açıklamada bulunan Kastamonuspor’un başarılı oyuncusu Yasin Başaytaç, “Yeni sezon hazırlıklarına burada başladık. Yaklaşık bir 8-9 gün oldu. Antrenmanlarımız burada tüm hızıyla devam ediyor. Özel Anadolu Hastanesi bizimle ilgileniyor, teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız Pazar günü sona erecek ondan sonra Bolu kampımız başlayacak. Kazasız belasız bir sezon diliyorum” dedi.

GMG Kastamonuspor’un Almanya’dan transfer ettiği Mustafa Berkan Aydeniz ise, “Almanya’da yaşıyorum. Bu sene Allah’ın izniyle Kastamonuspor’da iş yapacağız. Hayırlı bir sezon geçirmeyi düşünüyoruz. İnşallah sonucu da şampiyonluk olur” diye konuştu.

Oyuncuların sağlık kontrolleri ile ilgili bilgi veren Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Ayvaz, “Sağlık sponsoru olduğumuz Kastamonuspor’un tüm sene boyunca, tüm hastalıklarında yanındayız. Sene başlıyor, sporcularımız geldi, hepsinin muayenelerini yaptık. Bütün sene boyunca da problemlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Muayenede ilgili birimlerin hepsi kendilerini gördü, problemlerinin olmadığını tespit etti” ifadelerini kullandı.