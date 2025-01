Kastamonuspor Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı’ya seslenerek, "Sayın Baltacı bizi biraz yalnız bıraktı. Yani konuşuyoruz, tamam, bir şeyler yapalım, evet ama sonuç olarak burada yalnızlığımızı hissediyoruz" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve şampiyonluk yarışını sürdüren Kastamonuspor, Cumartesi günü saat 14.00’te Gazi Stadyumu’nda düşme hattında bulunan Altay’ı konuk edecek. Kastamonuspor, İsmail Dikmenli Tesisleri’nde Altay karşılamasının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ardından Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün, açıklamalarda bulundu.

"Aile duygusu içinde savaşlarını veriyorlar"

Takımı şampiyonluk hedefiyle kurduklarını belirten Aygün, "Adem Çağlayan hocamızı getirdik. Yeni bir hoca, yeni bir ruh ve kendisine çok güvendik, hala da sonsuz güveniyoruz. Ligin ilk yarısını üçüncü bitirdik. İlk başlarda liderdik, ondan sonra bazı şanssız maçlar oldu ve üçüncü olarak bitirdik. Ben bugüne kadar tanıdığım, gördüğüm en kaliteli takım ruhu içinde olan çocuklarla, gençlerle bir arada oldum. Futbolcularımızın hepsine bir kere daha teşekkür ediyorum. Hepsi son derece kaliteli, hepsi son derece aidiyet, aile duygusu içinde savaşlarını verdiler ve hala da vermeye devam ediyorlar" dedi.

Batman Petrolspor ile deplasmanda berabere kaldıklarını söyleyen Aygün, "Batman maçı bizim için önemliydi. Takımımız deplasmandan, ikinciyle yaptığımız maçtan beraberlikle ayrıldı. Bir puan aldı ve geri döndü. Malum yarın da Altay’la maçımız var. Çocuklarımız mücadelesini verecek" diye konuştu.

"Sahanın yapılması şart hale geldi"

İsmail Dikmenli Tesisleri’ndeki sahada antrenman yapma şanslarının kalmadığını belirten Aygün, "Geçen yıl tesislerimize ciddi revizyon yaptık. Odalarımızı modernleştirdik, daha da yapılacak işlerimiz var. Ama maalesef sahamız her gün kötüye gitti. Artık bu sahanın yapılması şart hale geldi. İdman yapılamayacak durumda. Bu sahamızı yapmaktan başka çaremiz yok. Gördüğünüz bu sahanın bugünkü rakamlarla yapım değeri 22 milyon TL’dir. Isıtmalı, gerçekten futbolcunun gönül rahatlığıyla çıkıp idmanını yapacağı, maçlara hazırlanacağı bir saha haline gelsin" şeklinde konuştu.

"Bu takıma koyduğum rakam, 400 milyonları geçti"

5 sezondur takımın başında bulunduklarını anlatan Aygün, "Üç sezon play-off oynadık. Artık tek başına bu işi yürütmek mümkün değil. Kim gelirse gelsin mümkün değil. Benim bugüne kadar bu takıma koyduğum rakam, para benim ve ailemin yaklaşık olarak 400 milyonları geçti. Bu sezon sonu da belki bu rakam 500’lere dayanacak. Malumunuz federasyondan hiçbir zaman takımlarımıza böyle bir destek yok. Senede federasyondan aldığımız toplam para maksimum her şey içinde, altyapılar dahil 5 milyondur. Bizim sadece altyapımıza harcadığımız para senede bir 1,5 milyondur. Şimdi bir deplasman tutarımız ortalama 600-800 bin lira arası. Her maçın ortalama galibiyet primi 1 milyon lira civarı. Şimdi böyle bir bütçeden bahsediyorum. Gördüğünüz tesislerin aylık gideri 3 milyon lira. Bunun sosyal sigortası, vergisi, çalışanların maaşları dahil her şey. Sıra Sende Kastamonu kampanyası düzenledik. Kampanyamıza şu ana kadar gelen para 1 milyon 200 bin lira. Benim bir maç primim. Bütün Kastamonu’nun topladığı para. 28 Şubat’a kadar devam edecek. Bu rakamın daha da çok üstlerine çıkacağını tahmin etmiyorum. İki tane belediyemiz deplasman üstlendi. Tosya Belediyemizde 100 bin lira vereceğini söyledi. İlimizin vaziyeti bu. Şimdi bu kampanya rakamı bile dediğim gibi bir maç primi ya da bir deplasmanı karşılıyor. Sadece bir tane" ifadelerini kullandı.

"Sayın Baltacı bizi biraz yalnız bıraktı"

Yalnız bırakıldıklarını ifade eden Aygün, "Bu takım benim şahsi malım değil. GMG Kastamonuspor dernek, yani Kastamonu’nun malı. Şimdi Kastamonu’nun malını ben korumaya çalışıyorum. Bir şekilde üstüme aldım. Fakat inanın ben de gerçekten zaman zaman yoruluyorum. Her türlü şekilde yorulduğumu hissediyorum. Maddi, sınırsız bir ucu açık. Manevi de beni gerçekten yıpratıyor artık. Çünkü neye gideceği belli olmayan bir yalnızlığa itilmiş vaziyetteyim. Bu yalnızlık sevgili Kastamonu halkımdan kaynaklanmıyor. Sevgili Kastamonu halkım, hemşerilerim, stadına geliyor, maçına göre. 2 bin kişi, 3 bin kişi, 5 bin kişi statta maçı izliyor. Bu yalnızlık ilin diğer enleri, yani en başta mutlaka belediye başkanımız Hasan Baltacı, Kastamonu Belediyemizindir. ’Belediye başkanımız Hasan Baltacı yeni seçildi, başkanımızı zorlamayalım’ dedik. Mümkün olduğunca biraz zaman verelim ki belediyemiz de biraz toparlasın. Ama gelsin, sahip çıksın, beraber olalım burada. Ama Sayın Baltacı bizi biraz yalnız bıraktı. Yani konuşuyoruz, tamam, bir şeyler yapalım, evet ama sonuç olarak burada yalnızlığımızı hissediyoruz. Ben daha önceki yıllarla karşılaştırdığımda Kastamonuspor şu an çok yalnız. Sayın Belediye Başkanımızdan son bir randevu talebinde bulunacağım ve kendisiyle son bir kez konuşacağım. Çünkü daha önce bize formayı belediyemiz veriyordu. Daha önce bizim belediyemiz bize otobüs veriyordu. Daha önce belediyemiz gıdayı karşılıyordu. Altyapının gıdasına destek oluyordu. Ama bugün belediye başkanımızdan şu ana kadar bir takviye göremedik. Yani bir destek göremedik. Şu ana kadar maalesef sevgili belediye başkanımızdan maalesef destek alamadık. Ben şahsım adına Cengiz Aygün olarak Sayın Baltacı ile hiçbir sorunum yok" dedi.

"Gelsin, sahip çıksın, bizimle beraber olsun"

Stadın ve antrenman sahasının çok kötü durumda olduğunu belirten Aygün, "Sayın Belediye Başkanımız Hasan Baltacı’ya sesleniyorum, formayı vermesin, otobüsü vermesin, gıdayı vermesin ama en azından sahayı yapsın. Yani Kastamonu yapacaktır, Sayın Belediye Başkanım kendi cebinden yapmayacak. Kastamonu’nun parasıyla yapacak. Bu takım Kastamonu’nun malı. Sayın Belediye Başkanım veya diğer konularda destek olsun. Sayın Baltacı’dan ben çok şey bekledim. Çünkü Belediye Başkanımın kitapçığında da yazıyordu, seçim beyannamesinde de Kastamonuspor var. Gelsin, sahip çıksın, bizimle beraber olsun. Ama baktığım zaman Sayın Belediye Başkanım maalesef bizi yalnız bıraktı" dedi.

Aygün, oyunculardan Okan Eken, İlyas Kabil Kubilay Yavuz ve Oğuz Yılmaz’a izin verdiklerini ve başka takımlarla görüşmeler yaptıklarını, uygun şartlar oluşması durumunda takımdan ayrılacaklarını kaydetti.