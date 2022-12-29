Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis etkili oldu. Öğle saatlerine kadar etkisini sürdüren yoğun sis sebebiyle, Küre Dağları, Ilgaz Dağı geçişinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yoğun sis sebebiyle sürücüler sürücüler de zor anlar yaşadı. Buzlanma riski ve yoğun sis sebebiyle sürücüler, hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Trafik ekipleri de sürücülere dikkatli bir şekilde ilerlemeleri noktasında uyarılarda bulundu.