Kastamonu’da hava sıcaklığının düşmesinin ardından yüksek rakımlarda kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kastamonu’da sağanak yağış ile birlikte hava sıcaklıkları da düştü. Hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü İhsangazi ilçesi Obruk mevkiinde, İnebolu ilçesi ve Küre ilçesinin yüksek kesimlerinde yağan kar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kısa süreli etkili olan ve ara ara devam eden kar yağışlarının gece saatlerinde etkisini arttırması tahmin ediliyor.