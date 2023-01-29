Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde, kar yağışı başladı. Gece saatleri itibari ile etkili olmaya başlayan kar yağışı, Ilgaz Dağı, İhsangazi ilçesi, Küre Dağlarının yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışı ile Ilgaz Dağı beyaza büründü. Kar yağışının yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor.

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Ilgaz Dağı beyaza büründü.

Karabük’te kar yağışı etkili oluyor

Karabük’te kar yağışı etkili oluyor

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