Kastamonu’da akşam saatlerinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Seydiler, Ağlı, Devrekani, Pınarbaşı gibi ilçelerin yanı sıra, Daday’ın Selalmaz bölgesinde etkili olmaya başlayan kar yağışının sabah saatlerine kadar yüksek kesimlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşlar, Kastamonu’nun yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi.

Kastamonu’nun yüksek kesimleri, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

‘Gülsan Toybelen’e taşınınca Samsun için yeni bir dönem başlayacak’

‘Gülsan Toybelen’e taşınınca Samsun için yeni bir dönem başlayacak’

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