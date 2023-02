Kastamonu’da 2022 yılında gerçekleştirilen projelere 4,3 milyar lira harcama yapılırken, Kastamonu Belediyesi de geçen yıl altyapı için 80 milyon lira yatırım yaptı. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, bir süredir devam eden mahkeme süreci sebebiyle atıl vaziyette kalan teleferik hattını 15 milyon lira harcama

Kastamonu’da 2022 yılında gerçekleştirilen projelere 4,3 milyar lira harcama yapılırken, Kastamonu Belediyesi de geçen yıl altyapı için 80 milyon lira yatırım yaptı. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, bir süredir devam eden mahkeme süreci sebebiyle atıl vaziyette kalan teleferik hattını 15 milyon lira harcama

Kastamonu’da düzenlenen toplantıda 2022 yılındaki yatırımlar ile 2023 yılındaki hedefleri değerlendirildi. Toplantıda Kastamonu Belediyesi’nin yatırımları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, “Kendi öz kaynaklarımızdan 330 milyon lira civarında, bakanlıklarımız nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde yaklaşık 800 milyon lira civarında bir yatırımı şehrimize kazandırmış olduk” dedi.

“80 milyon liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdik”

Geçen yıl altyapı çalışmalarına 80 milyon lira harcama yaptıklarını söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “2022 yılı içerisinde İPA-2 programı çerçevesinde yapımı tamamlanan Atıksu Arıtma Tesisimizi hizmete açtık. Projemizin finansmanın yüzde 85’i Avrupa Birliği, yüzde 6’sı Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı ve yüzde 9’u Belediyemiz öz kaynakları ile karşılanmaktadır. 2022 yılında toplam 10 milyon metreküp atıksu arıtılmıştır. Tesiste 550 bin metreküp biyogaz üretilmiş olup karşılığında 998 bin kilovat elektrik üretilmiş ve elektrik tesiste kullanılmıştır. Yaşlılarımıza en iyi sunmak adına hayırseverimiz merhum Ömerül Faruk Darende adına kıymetli Darende ailesiyle imzaladığımız protokol çerçevesinde ilimize 62 yataklı huzurevini kazandırdık. Prosedür işlemlerinin tamamlanmasının ardından huzurevimiz hizmete açılacaktır. Mehmet Akif Ersoy Mahallemize vatandaşlarımızın nefes alacağı bir yaşam alanın çalışmalarına başlanmış ve bitme aşamasına gelmiştir. Mehmet Akif Ersoy Mahallemizdeki yaşam alanı projemiz 3 bin metrekare üzerine gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl yapımını tamamladığımız semt sahamızın da yer aldığı parkımızın toplam alanı ise 5 bin 250 metrekare olacak. Şehrin alt yapı sorununu çözmek adına önemli projeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya Yolu mevkii ve Budamış Mahallesi başta olmak üzere şehrimizin her noktasında bugüne kadar toplam maliyeti 80 milyon TL olan altyapı yatırımını gerçekleştirdik. Şehrimiz de yaşam alanı projelerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İnönü Mahallesi’nde 27 dönüm alan üzerine yapılacak olan projemizin temeli atılmış olup çalışmalar hızla devam etmektedir. Yeni yaşam alanı içerisinde 8 bin metrekare yeşil alan ve 20’nin üzerinde bitki çeşidiyle bitki peyzaj düzenlemesinin yapılacağı proje içerisinde 200 adet kapalı garaj alanı da bulunuyor. Şehrimizde üretimi desteklemek ve ata tohumlarını korumak adına başlattığımız fide dağıtım projemiz hızla sürüyor. Geride bıraktığımız üç yılda atalık tohumlardan elde ettiğimiz 200 bin domates, biber ve salatalık fidesini hemşehrilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Önümüzdeki süreçte de bu dağıtımlarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizin yöresel ürünlerine sahip çıkmak, üreticilerimize destek olmak ve ürünlerimizi dünya pazarıyla buluşturmak adına gerçekleştirdiğimiz projemiz çalışmalar tamamlanıp hizmete açıldı. Kadın kooperatifleriyle kurulan işbirliği çerçevesinde ‘kastamonudogal.com’ adresli e-pazar sitesi hizmete açılarak şehrin coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere elişi, gıda ve ahşap ürünleri satışa sunuldu. Üretime destek olmak, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına 5 adet tam otomasyonlu seramızın yer aldığı Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz yerleşkesini tamamladık. Bin 500 metrekare sera alanı bulunan yeni yerleşkemizde yıllık 100 bin adet atalık tohum fidesi üretimi de yapılıyor. Burada yağmur suyu ve kar suları sulamada kullanılıyor. Kastamonu Belediyesi olarak dünden bugüne tarihi sokak ve caddelerimizde 270 adet yapının cephe iyileştirmesini tamamladık. Bu çerçevede yedi etaptan oluşan Sokak Sağlıklaştırma projelerimizin ilk dört etabında çalışmalar tamamlandı. Mülkiyeti belediyemize ait 24 adet tescilli yapının 11’inin restorasyon çalışması tamamlandı. Bir tescilli binanın ise restorasyon çalışması sürüyor. Şehrimizin kültür, sanat ve üretimine katkı sağlayacak olan Kastamonu Eğitim Merkezi 7’den 70’e her vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın ücretsiz olarak kurslara katılabildiği Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi’nde bugüne kadar 51 kurs düzenlenmiştir. 19 kursumuz devam etmektedir. Eğitim Merkezi hizmetlerimizden bugüne kadar Bin 066 kişi faydalanmıştır. Bugün itibariyle haftada 883 kursiyerimize hizmet veriyoruz. Bin 298 metrekare kapalı alan ve Bin 342 metrekare açık alana sahip Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanemizi tamamlayıp hizmete açtık. Proje çerçevesinde 5 adet sınıf ve oyun salonu, 5 adet uyku salonu, yemekhane, mutfak, personel-yönetici birimleri, etkinlik salonu, çok çerçeveli salon yer alıyor. Oyuncak kütüphanesi kısmında ise; oyuncak sunum, oyun ve etkinlik salonu, oyuncak depolama alanı, oyuncak tamir ve bakım birimi ve personel birimi bulunuyor. Açılışını yapmak için geri sayıma geçtiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezimiz 706 metrekare alana sahiptir. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kurs odaları, spor aktive odaları, oyun odası, günlük bakım odası, idari odalar, toplantı salonu, kafe ve mutfak gibi mekanlar bulunmaktadır. Bu proje faaliyete geçtiğinde engelli kardeşlerimize burada resim kursu, ritim kursu, oyun kursu, el sanatları kursu, müzik ve bilgisayar kursu da verilecektir. Şehrin en güzel noktalarından olan ve atıl vaziyette kalan bir yatırımı daha hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. 200 metrekare oturum alanlı, 400 metrekare kullanım alanlı 8 adet misafir odalı, mutfak, restoran ve dinlenme odası olan elektrik, mekanik ve sıhhi tesisatı komple yenilenmiş tesis binası en kısa sürede hizmete açılacaktır. Yaptığımız çalışmanın ardından mesire alanımıza 27 adet piknik masası ve kamelya ile çocuk oyun gurupları konulacaktır. Saraçlar Mahallesi’nde hizmete açtığımız Kastamonu Belediyesi Mustafa Yıldız Halk Kütüphanemiz bölgenin bu yöndeki bir eksikliğini de gidermiş oldu. Özellikle öğrencilerimizin ve kitapsever hemşehrilerimizin yoğun ilgisini gören kütüphanemizde 9 bin kitap bulunmakta. Beyçelebi ve Saraçlar Mahallesi’nde ikamet eden hemşehrilerimize daha hızlı hizmet verebilmek için Olukbaşı olarak bilinen bölgede başlattığımız hizmet binası çalışmamızı tamamladık ve hizmete açtık. Hemşehrilerimizin her türlü belediye hizmetini alabildiği binamızda Beyçelebi Mahallesi Muhtarlığı da yer almakta” dedi.

“Teleferik projesini en kısa zamanda tamamlamayı düşünüyoruz”

Yaşanan mahkeme süreci sebebiyle bir süredir atıl vaziyette kalan teleferik hattını 15 milyon lira harcayarak faaliyete geçireceklerini belirten Başkan Vidinlioğlu, “Mehmet Akif Ersoy mahallesindeki bölgenin eksiği olan kapalı pazar alanının projesini tamamladık. Burada hemşehrilerimize en iyi şarlarda hizmet edecek bir kapalı pazar alanını 2023 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Projemiz 5 bin metrekare alan içerisinde Bin 400 metrekare oturumlu toplam 2 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip 2 katlı betonarme binadan oluşmaktadır. Şehrimizin önemli bir eksikliğinden birini daha gidermek istiyoruz. Bu çerçevede Kuzeykent Mahallemiz’de belirlediğimiz alana Kültür ve Gençlik Merkezi yapmak için gerekli çalışmalara başladık. Projesini tamamladık. 2023 yılı içerisinde buranın yapımına başlayacağız. Derneklerimizin üyelerine daha iyi hizmet vermeleri toplantılarını daha sağlıklı şekilde yapabilmeleri adına onlara özel bir bina yapacağız. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 711 ada 56 parsel üzerine 3 katlı 455 metrekare toplam inşaat alanlı bina içerisinde dernek odaları, lokal, seminer odaları ve ihtiyaç çerçevesinde kullanılmak üzere projelendirilmiş bölümler bulunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy ve İnönü Mahallesi üst geçit projelerimizi gerçekleştireceğiz. İlk etapta İnönü Mahallesi Şekerevleri’nin oradan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne bağlanan bir üst geçidi tamamlayacağız. Ardından ise Mehmet Akif Ersoy Aile Hekimliği’nin olduğu kısma geçişi kolaylaştırmak adına bir üst geçit yapacağız. Çalışmalar tamamlandı. Önümüzdeki süreçte bu projeyi hızla tamamlayacağız. Mülkiyeti İl Özel İdaresi’nde bulanan ve kurumumuza 10 yıl süreyle tahsis edilen alanda 1. Etap projemiz olan Seyir Kulesi yapımı ve çevre düzenlemesine 2023 yılı içerisinde başlamayı planladık. Projemizin tüm etapları tamamlandığında çalışmalarına başlayacağımız alanda seyir terası, manzara ve seyir alanı, dinlenme alanı, piknik alanı, çocuk oyun alanı, bisiklet yolu, yürüyüş yolu da yer alacak. Doğum olduğu kadar ölümde bir gerçek. Belediye hizmeti de doğumdan ölüme kadar sürer. Bu çerçevede önemli bir yerleşke binası inşa edeceğiz. Yerleşke binamızda gasilhane ve morg da bulunacak. Teleferik projesi konusunda yüklenici firma ile geçmiş dönemden gelen ve yaşanılan sıkıntılar bildiğiniz üzere mahkemeye yansıdı. Bilirkişi raporunun lehimize geldi. Yeniden ihale için çalışmalara başladık. Burayı en kısa zamanda tamamlamayı düşünüyoruz. İnönü Mahallesi Kebeci Market yanında yaptığımız yaşam alanının bulunduğu noktadan derenin karşısında bulunan okullar bölgesine araç köprüsü yapacağız. Yine Saraçlar Mahallesinde bulunan dere üzerinde aynı çalışmayı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“2022’de 4 milyar 323 milyon lira harcama yaptık”

2022 yılında 4 milyan 323 milyon lira harcama yaptıklarını söyleyen Vali Avni Çakır ise, “2023 yılında tarım sektöründe 8, ulaştırmada 15, enerjide 3, eğitimde 13, sağlıkta 3, turizmde 3, imalatta 1, diğer kamu hizmetlerinde 7 olmak üzere toplamda 53 tane projemiz var. Bu projelerin tutarı bugün itibarıyla 38 milyar 756 milyon 764 bin. 2022 yılında harcamış olduğumuz tutara bakıldığı zaman 4 milyar 323 milyon şeklinde bir rakamla karşılaşıyoruz. Ben vatandaşlarımızla uyum içerisinde en üst seviyede, vatandaş odaklı hem vatandaşlarımızın hem devletimizin menfaatlerini en üst seviyeye getirecek şekilde, uyum içerisinde görevimize hep beraber devam edeceğimizi tekrar ifade ediyorum” dedi.