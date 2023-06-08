Kastamonu’da yürütülen "Hayata Renk Verelim" projesi çerçevesinde öğrenciler, Çanakkale’yi gezdi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kronospan Orman Ürünleri San. Tic. A.Ş koordinesinde yürütülen "Hayata Renk Verelim" sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, Taş Mektep Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale’ye gitti. Milli birlik ve beraberlik duygusunun aşılanması amacı ile düzenlenen gezide çocuklar, Çanakkale Savaşı’nda galip çıkan Türk ordusunun gösterdiği mücadeleye tanık olma fırsatı buldu.