Kayseri’de gerçekleştirilen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’na Kastamonu’nun Tosya ilçesinden katılan 4. sınıf öğrencisi Feyza Nur Uzunoğlu, ’ilkokul mangala’ kategorisinde Türkiye 1’incisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliği ile düzenlenen 5. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kayseri’de gerçekleştirildi. 74 ilden 723 öğrencinin katılım sağladığı turnuvada, Kastamonu’yu temsil eden bir öğrenci kendi kategorisinde Türkiye 1’incisi oldu.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinden yarışmaya katılan Şehit Er Murat Çökmez İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Feyza Nur Uzunoğlu ’ilkokul mangala’ kategorisinde Türkiye 1’incisi oldu. Yarışmaya aynı ilçeden katılan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Yunus Efe Akın ’küre’ kategorisinde Türkiye 9’uncusu, Şehit Er Murat Çökmez İlkokulu öğrencisi Şüheda Karahaydar ’equilibro’ kategorisinde Türkiye 38’incisi, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Muzaffer Anıl Öksüz ise kategorisinde Türkiye 39’uncusu oldu.

Şehit Er Murat Çökmez Okulu Müdürü Serdar Aktürk, Türkiye birincisi olan öğrenciyi tebrik ederek, "Okulumuz danışman öğretmenleri Recep Bircan ve Ayten Bircan’ın bu başarıda çok büyük emekleri var. Kendilerini, okulumuzdan ve ilçemizden 1 Türkiye şampiyonu çıkardıkları için tebrik ediyorum. Ayrıca ilçemizden Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye finaline katılan diğer okul idareci ve öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Türkiye 1’incisi olan öğrencimiz Feyza Nur Uzunoğlu’nu göstermiş olduğu bu üstün başarıdan dolayı ayrıca tebrik ediyorum’’ dedi.