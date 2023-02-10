Kastamonu’da köyde ikamet eden kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için fırınlarını yakarak köy ekmeği pişirdi.

Kastamonu’da köyde ikamet eden kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için fırınlarını yakarak köy ekmeği pişirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzede vatandaşlara yardımlar da sürüyor. Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde köylerde ikamet eden kadınlar, fırınlarını depremzedeler için yaktı. Günün ilk ışıklarıyla yoğun kara rağmen fırınlarını yakan kadınlar, imece usulü depremzedeler için ekmek pişirdi. Fırında pişirildikten sonra kartonlara konulan ekmekler, İhsangazi Belediyesine teslim ediliyor. Buradan da pişirilen ekmeklerin AFAD lojistik deposundaki yetkililere teslim edildiği öğrenildi.

İhsangazi ilçesine bağlı Ciğerci köyünde ikamet eden Pakize Ciğerci, depremzedeler için fırında ekmek pişirdiklerini belirterek, “Pişirdiğimiz köy ekmeğimiz, helal olsun, afiyet olsun” dedi.