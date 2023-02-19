Kastamonu’da kadın kooperatifleri, dernekler ve dikimevlerinin aralarında bulunduğu gönüllü kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için polar kumaştan eşofman, atkı, bere gibi kışlık kıyafetler dikiyor.

Kastamonu’da kadın kooperatifleri, dernekler ve dikimevlerinin aralarında bulunduğu gönüllü kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için polar kumaştan eşofman, atkı, bere gibi kışlık kıyafetler dikiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yıkılan binalarda enkazın altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin ardından soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesindeki afetzedeler için Kastamonulu kadınlar, Olgunlaşma Enstitüsünde bir araya gelerek kışlık kıyafetler dikiyor.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelen Kastamonu Sarıkonak Kadın Kooperatifi, Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi, İhsangazi Üreten ve İşleyen Eller Siyez Üretim ve İşletme Kooperatifi, Yardımseverler Derneği, Kadıdağı Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ile Kastamonu’da faaliyet gösteren bazı dikim evi ve dokuma evi sahipleri ile gönüllü ev kadınları, temin ettikleri kumaşları kışlık kıyafet haline getiriyor. Kastamonulu kadınlar, elde ettikleri kumaşlar sayesinde eşofman, atkı, bere, polar gibi kışlık kıyafet dikerek soğuk kış gününde deprem bölgesinde mağdur olan afetzedelere ulaştırıyor.

Ayrıca Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kışlık kıyafet dikiminin yanı sıra ek olarak uyku tulumu üretimine de başlanacak.

“Olgunlaşma Enstitüsü olarak gönüllü kadınlarımıza her türlü imkanı sağlamaya gayret ediyoruz”

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayten Canaslan, “Öncelikle depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Valimiz Sayın Avni Çakır’ın değerli eşleri Bahar Çakır hanımefendinin koordinatörlüğünde kadın kooperatiflerimiz, derneklerimiz ve gönüllü kadınlarımızın destekleriyle Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü çatısı altında çeşitli ürünler üretmek üzere bir araya geldik. Enstitümüzde bir araya gelin gönüllü kadınlarımız depremzedeler için eşofman takımı, polar, bere, atkı gibi ürünleri üretiyorlar. Olgunlaşma Enstitüsü olarak biz de elimizden gelen desteği gönüllü kadınlarımıza, depremzedelere burada vermeye gayret ediyoruz. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum” dedi.

“Elimize geçen her kumaşı depremzedeler için kıyafet haline getiriyoruz”

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mine Telli ise, “Burada Olgunlaşma Enstitüsünde depremzedeler için kıyafetler üretiyoruz. Bu vesile ile Kastamonu’dan tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bizler, burada Şerife Bacı’nın torunları olarak yeniden bir seferberlik oluşturmuş durumdayız. Bugün çalışmalarımıza dönüşümlü olarak 60 tane yardımcı gönüllü kadınlarımız katılmaktadırlar. Değişik günlerde yaptığımız değişik kıyafetleri tamamlanma çabasındayız. Elimize geçen her kumaşı bizlere misafir olarak gelen depremzedeler için ürün haline getirmeye çalışıyoruz. Geçmişte cepheye taşınan mermileri şu anda bizler iğne iplikle insanların üzerlerinde olmasını arzu ederek sevgi ile birlikte bu kıyafetleri tamamlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.